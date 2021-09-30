Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Son Dakika

- Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde yerini aldı. Belediyenin standında bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Atıksız Yaşam Hareketi'ni destekleyen 'Dükkan' uygulamasından bahsetti.

CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi" düzenlendi. Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için "üreten belediye" ve "sosyal belediyecilik" anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği etkinlik, 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Zirvede yer alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ise, Atıksız Yaşam Hareketi'ni destekleyen ve Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan 'Dükkan' uygulamasından bahsetti.

"Dükkan ile fuarda yer alıyoruz"

Standı gezen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "CHP'li Belediyeler tarım ile ilgili neler yaptıklarını ve neler bu fuar alanında sergiliyorlar. Kadıköy bir tarım kenti değil. Fakat tarımda üretilen tüm ürünleri bir de tüketilmesi gerekiyor. Biz bir tüketim şehri olarak Kadıköy Fener Yolu'nda kurmuş olduğumuz 'Dükkan' ile fuarda yer alıyoruz. Buradaki amacımız atık ve çöp üretmeden ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmak. Bu 'Dükkan'da herhangi bir çöp üretilmiyor. Her şey geri dönüşümden elde edilmiş" dedi.