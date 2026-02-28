Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı - Son Dakika
Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

28.02.2026 15:02
Kadıköy Boğası Mustafa Başaran'ın "nişanlım" dediği Rabia meselesinin, yıllar önce yapılan bir aile şakasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Rabia, ortada gerçek bir nişan olmadığını belirterek maruz kaldığı mesajlar ve prim iddiaları sonrası açıklama yaparak, Başaran'ın iddialarının kendisini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Hasta Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan Kadıköy Boğası lakaplı Mustafa Başaran'ın yıllardır "nişanlım" dediği Rabia meselesinin geçmişi yaklaşık 10 yıl öncesine dayanıyor.

AİLE ZİYARETİNDEKİ ŞAKA GERÇEK SANILDI

İddiaya göre olay, bir aile ziyaretinde anneannesinin "Rabia'yı sana verelim" şeklindeki şakasıyla başladı. Mustafa Başaran'ın bu sözleri gerçek bir nişan olarak algıladığı ve yıllar boyunca bu şekilde sahiplendiği, hatta 2030 yılı için geri sayım yaptığı öne sürüldü.

RABİA: ORTADA GERÇEK BİR NİŞAN YOK

Rabia ise sosyal medyada maruz kaldığı mesajlar ve "prim" iddiaları sonrası açıklama yaptı. Yaşananları zorbalık olarak nitelendiren Rabia, ortada gerçek bir nişan olmadığını ve Mustafa'nın iddialarının kendisini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Gerçek sevgilisiyle paylaştığı videoların ardından gelen olumsuz yorumlara da tepki gösteren Rabia, Kadıköy Boğası'nın ailesine psikolojik destek alınması yönünde sitemde bulundu.

