Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

27.07.2022 17:52
Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Ş.K. (21) ve Y.E.V. (21) bıçaklanarak yaralanmıştı. Bisikletiyle sokaktan geçen 18 yaşındaki S.Z. ise baş kısmından hafif yaralanmıştı. Polis ekipleri, çevrede gerçekleştirdikleri kontrollerde park halinde olan bir aracın lastiğinin üzerinde 1 adet tabanca, 1 kovan ve 2 fişek ele geçirdi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde kavgaya karıştığı tespit edilen E.C.A. (21) ile F.K. (35) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden F.K.'nin olayda kullandığı tabancayı bir inşaata attığını itiraf etmesi üzerine inşaatta yapılan aramalarda 1 tabanca ve 8 fişek daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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