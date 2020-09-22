Kadıköy'de milletvekili aracının camını kıran saldırganlar kamerada - Son Dakika

KADIKÖY'de geçtiğimiz perşembe gecesi gürültü nedeni ile bir mekanın yetkilileri ile tartışan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracının camı kırıldı. Saldırganların görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi Kadıköy Koşuyolu'nda meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, gürültü nedeni ile bir mekanın yetkilileri ile tartıştı daha sonra Kabaoğlu'nun aracının camı kırıldı. Kaboğlu'nun şikayeti üzerine haklarında, "Mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatılan işletmenin müdürü Mustafa Ş. ve garsonu Şahin K. gözaltına alınmış, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edilerek serbest bırakılmıştı.

O ANLAR KAMERADASaldırganlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin işyerinin güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği ve diğer kişinin ise elindeki kaldırım taşıyla yolda yürüdüğü görülüyor.

- İstanbul