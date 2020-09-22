Kadıköy'de milletvekili aracının camını kıran saldırganlar kamerada - Son Dakika

Kadıköy'de milletvekili aracının camını kıran saldırganlar kamerada
KADIKÖY'de geçtiğimiz perşembe gecesi gürültü nedeni ile bir mekanın yetkilileri ile tartışan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracının camı kırıldı.
KADIKÖY'de geçtiğimiz perşembe gecesi gürültü nedeni ile bir mekanın yetkilileri ile tartışan CHP İstanbul Milletvekili
İbrahim Kaboğlu'nun aracının camı kırıldı. Saldırganların görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi Kadıköy Koşuyolu'nda meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, gürültü nedeni ile bir mekanın yetkilileri ile tartıştı daha sonra Kabaoğlu'nun aracının camı kırıldı. Kaboğlu'nun şikayeti üzerine haklarında, "Mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatılan işletmenin müdürü Mustafa Ş. ve garsonu Şahin K. gözaltına alınmış, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edilerek serbest bırakılmıştı.
O ANLAR KAMERADASaldırganlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin işyerinin güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği ve diğer kişinin ise elindeki kaldırım taşıyla yolda yürüdüğü görülüyor.
- İstanbul
Son Dakika Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak