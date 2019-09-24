Kadıköy'de nefes kesen garson hırsız kovalamacası

Müşterinin cüzdanını çalan şahsı dakikalarca kovalayıp yakaladı

Garsonun fendi hırsızı yendi

İSTANBUL - Kadıköy'de müşterisinin cüzdanını çalan hırsızı fark eden garson, dakikalarca şüpheliyi kovalayıp yakaladı. Esnaflık bu dedirten olayda hırsızın polise teslim edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, garson ve müşterisi olayı İHA'ya anlattı.

Olay Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.İddiaya göre Öğle molasına çıkan Ahmet Emin Altınışık cadde üzerinde bulunan bir kafeye gitti. Kafede oturan şahıs cüzdanıın masanın üzerine bıraktı. Bu sırada kafeye yaklaşan bir şahıs, masa üzerindeki cüzdanı alıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden Yiğit Koş isimli garson hırsızın peşinden koşmaya başladı.Dakikalarca hırsızı kovalayan Koş, vatandaşların da yardımıyla şüpheli şahsı parkta yakaladı. Parkta şahsın etrafını saran vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisin olay yerine gelmesiyle şüpheli şahıs gözaltına alınırken,cüzdanı sahibine teslim edildi. Şahsı yakalayan garson Yiğit Koş, " Ben normal vardiya saatinde işte çalışırken, bir anda yan taraftan bir tane şahıs camın üzerinden elini uzatarak masadaki cüzdanı çaldı. Bende tam kapının önündeydim zaten. Direk arkadaş önünü kesmek için koştum. Baya bir koşuşturma yaşandı. Kaybettim. Kaybettikten sonra baktım otoparkta göz göze geldik. Beni görünce panikledi tabi kaçtı. Allah'tan orada insanlar vardı. Oradaki insanlara tutun yakalayın diye bağırdım. Bağırınca onlar önden ben arkadan yakaladık. Sonrada hemen 155 arayıp polise teslim ettik. Hemen geldiler. Sağ olsunlar. Zaten işlemleri devam ediyor. Bakacağız. Cüzdanı direk masadan aldı. Ben yakaladığım zaman bana hiçbir şey söylemeden direkt içinden parayı, kredi kartını ve İstanbul kartını almış. Onları direkt bana teslim etti. Ben hiçbir şey söylemeden bana verdi. Cüzdanı da bir yere fırlatmış zaten. Fırlattıktan sonra polislere beraber gezerek bulmuşlar. Şimdi cüzdan da sahibinde zaten. Eksiksiz bir şekilde teslim ettim. Cüzdan sahibi şoka girdi olaydan sonra." İfadelerini kullandı.

Cüzdanı çalınan Ahmet Emin Altınışık yaşanan olayı "İş yerinde öğle molamı kullanmak için yakındaki bir kafeye çıktım. Kahvemi içerken bir anda masanın dışındaki korkuluktan bir el uzandı ve cüzdanımı aldı. Daha sonrasında cüzdanıma yetişemeyeceğimiz düşündüm. Çok hızlı koştu çünkü. Müdahalede bile bulunmadım. Kafedeki garson arkadaş sağ olsun peşinden gitmiş. Bir iki sokak takip ettikten sonra yakalaya bilmiş. Olay yerine gittiğimde açıkçası ilk başta daha sakindim. Olay yerine gidince daha çok sinirlendim. Çünkü yaşadığımız toplumda Türkiye'de böyle durumların olabileceğine çokça şahit oluyoruz. O yüzden ilk başta çokça şaşırmadım ama karşımda bunu yapan kişiyi görünce daha da sinirlendim. Bir tepkide gösterdim. Polisin gelmesini bekledik. Polis geldikten sonrada cüzdanı attığı yerden bulduk. Cüzdanımı bulan arkadaş tekrardan teşekkür ediyorum. Herkesin yapacağı bir iş değil çünkü. Birebir kaldıktan sonrada hırsızla, sonuçta cebinden bıçakta çıkartabilirdi. Üstüne yürümüş. Gerekli müdahaleyi yapmış." cümleleri ile anlattı.

Öte yandan parkta kıstırılan hırsızın yakalanıp polise teslim etme anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsız parkta vatandaşlar tarafından yakalanmış polis beklenirken, polisin gelmesiyle şahıs polise teslim ediliyor. Polise teslim edilen hırsız kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.