Kadıköy'de otizmli bir çocuğun darbedildiği iddiası - Son Dakika
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Kadıköy'de otizmli bir çocuğun darbedildiği iddiası

6 saat önce

Uzman Koçlar Derneği, kendisini yaşam koçu olarak tanıtan kişinin, Kadıköy'de otizmli bir çocuğu darbettiği iddialarına ilişkin, "Haberin ve içeriğinin koçluk mesleğiyle bir ilişkisi yoktur.

Kadıköy'de otizmli bir çocuğun darbedildiği iddiası, System.String[]

Uzman Koçlar Derneği, kendisini yaşam koçu olarak tanıtan kişinin, Kadıköy'de otizmli bir çocuğu darbettiği iddialarına ilişkin, "Haberin ve içeriğinin koçluk mesleğiyle bir ilişkisi yoktur. Bu tip münferit ve üzücü olayların tekrar yaşanmaması için doğru seçimler yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman Koçlar Derneğince, bir gazetede yayımlanan "Kadıköy'de otizmli çocuğa yaşam koçu dayağı" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Olayın kabul edilemez olduğu ve haberde şiddet eylemini gerçekleştiren kişinin "yaşam koçu" olarak adlandırılamayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koçluk hizmeti alınırken koçun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' ya da Türkiye'deki uluslarası koçluk kuruluşlarından 'Yeterlilik Belgesi' almış olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekliliği bir kez daha kesin olarak kendisini göstermiştir. Bu özellikteki koçlar; profesyonel, etik, denetlenen ve mesleğinin ağırlığının, değerinin ve sorumluluklarının farkında olan koçlardır. Tüm mesleki yeterlilik belgeli profesyonel koçlar adına, haberin ve içeriğinin koçluk mesleğiyle bir ilişkisinin olmadığını, bu tip münferit ve üzücü olayların tekrar yaşanmaması için doğru seçimler yapılması gerektiğini özellikle belirtiriz."

İstanbul Kadıköy'de, yaşam koçluğu yaptığı otizmli çocuğu darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan Uğur D'nin, "kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle, Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşması geçen hafta yapılmış, olay bazı gazetelerde yer bulmuştu.

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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