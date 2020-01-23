KADIKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ KALDIRIMA ÇIKIP AĞACA ÇARPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ KALDIRIMA ÇIKIP AĞACA ÇARPTI - Son Dakika

KADIKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ KALDIRIMA ÇIKIP AĞACA ÇARPTI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAKadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kaldırıma çıktı.

KADIKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ KALDIRIMA ÇIKIP AĞACA ÇARPTI, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kaldırıma çıktı. İçinde 3 kişinin bulunduğu minibüs, ağaca çarparak durabildi. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Acıbadem Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 34 SZB 87 plakalı servis minibüsü cadde üzerinde ilerlerken sürücüsü Şerafettin İmamoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Hızını alamayan minibüs bir süre ilerledikten sonra ağaca çarparak durabildi. Olayda minibüste bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken kaza yapan minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaldırıma çıkan minibüs

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kaza yapan sürücü

-Olay yerine gelen çekici

-Olayın yaşandığı cadde

-Genel ve detay


İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
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