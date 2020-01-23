Kadıköy'de servis minibüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarptı - Son Dakika
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Kadıköy'de servis minibüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarptı

7 saat önce

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kaldırıma çıktı.

Kadıköy'de servis minibüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarptı, System.String[]
KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kaldırıma çıktı. İçinde 3 kişinin bulunduğu minibüs, ağaca çarparak durabildi. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Acıbadem Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 34 SZB 87 plakalı servis minibüsü cadde üzerinde ilerlerken sürücüsü Şerafettin İmamoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Hızını alamayan minibüs bir süre ilerledikten sonra ağaca çarparak durabildi. Olayda minibüste bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken kaza yapan minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı.


- İstanbul
Acıbadem Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:16 Kaynak: DHA
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