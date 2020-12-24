Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı (ek fotoğraflarla) - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Kadıköy'de itfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor