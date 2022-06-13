Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı

13.06.2022 22:21
Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı

KADIKÖY'de dün izinsiz gösteriye katılıp uyarılara rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KADIKÖY'de dün izinsiz gösteriye katılıp uyarılara rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 2'si tutuklandı. 23 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

12 Haziran 2022 pazar günü "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" sloganıyla yapılan izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri iddia edilen toplam 70 kişi polis tarafından yakalanmıştı. "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan 45 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 25 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 23'ünün adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları istenirken, 2 şüphelinin ise tutuklanması talep edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden polis kalkanlarına tekme attığı iddia edilen İsmail Temel ve bir polis memuruna fiili saldırıda bulunduğu ileri sürülen Koray Türkay, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet " ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.


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Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı Kadıköy'deki Eylemde Gözaltına Alınan 70 Kişiden 45'i Emniyetten Salıverildi, Adliyeye Sevkedilen 25 Kişiden 2'si Tutuklandı Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 70 kişi gözaltına alındı Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 70 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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