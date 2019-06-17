Son Dakika Haberleri: Kadıköy'e yeni bir soluk: [mecra] salon
Son Dakika Güncel Haber

Kadıköy'e yeni bir soluk: [mecra] salon

1 saat önce

Kadıköy'de 2017'de kapılarını açan [mecra], semtte nefes alınabilecek yeni katını kullanıma sunuyor: [mecra] salon.

Kadıköy'e yeni bir soluk: [mecra] salon, System.String[]

21 Haziran Cuma akşamı düzenlenecek açılış partisiyle ilk yaşına "Merhaba" diyecek olan [mecra] salon, sağladığı alanla birlikte misafirlerine çeşitli performans, parti, atölye, söyleşi, gösterim ile sergileri keşfetme ve hayata geçirme olanağı verecek.

[mecra] salon Enes Alba, Ömer Tevfik Erten, Ali Murat Gali ve Ekin Keser katılacağı, 'Salon w./ Proud & Pride' isimli karma sergiyle saat 20.00'de kapısını açacak.

Sergi ile kokteyl devam ederken Barış Demirel ve Stiff Wiles'ın akustik performanslarının olacağı açılış gecesi, [mecra] teras'ta 'Summer Night Sessions' partisi ile devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Son dakika! Ak Partili Muş: Yeni askerlik sisteminin haftaya Cuma'ya kadar Meclis'ten geçmesini bekliyoruz Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:36:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'e yeni bir soluk: [mecra] salon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]