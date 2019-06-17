Kadıköy'e yeni bir soluk: [mecra] salon

21 Haziran Cuma akşamı düzenlenecek açılış partisiyle ilk yaşına "Merhaba" diyecek olan [mecra] salon, sağladığı alanla birlikte misafirlerine çeşitli performans, parti, atölye, söyleşi, gösterim ile sergileri keşfetme ve hayata geçirme olanağı verecek.

[mecra] salon Enes Alba, Ömer Tevfik Erten, Ali Murat Gali ve Ekin Keser katılacağı, 'Salon w./ Proud & Pride' isimli karma sergiyle saat 20.00'de kapısını açacak.

Sergi ile kokteyl devam ederken Barış Demirel ve Stiff Wiles'ın akustik performanslarının olacağı açılış gecesi, [mecra] teras'ta 'Summer Night Sessions' partisi ile devam edecek.