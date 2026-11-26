İstanbul'un Kadıköy ilçesinde farklı tarihlerde kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu belirtilen 28 yaşındaki M.S.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kadınlara ait iç çamaşırlarına yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve evlerin pencereleri önünde kendisini teşhir ettiği tespit edildi.

FARKLI GÜNLERDE BENZER EYLEMLERDE BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde M.S.Y.'nin farklı tarihlerde benzer davranışlar sergilediği belirlendi. Kadınlara ait iç çamaşırlarına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunan şüphelinin, pencerelerin önüne gelerek cinsel organını gösterdiği de tespit edildi.

5 KADIN TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda polis ekiplerince yakalanan M.S.Y., kendisini farklı günlerde gördüklerini belirten 5 kadın tarafından teşhis edildi.