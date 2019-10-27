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Son Dakika Güncel Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

32 dakika önce

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, yılın son gösterisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdi.

Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri, System.String[]

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, yılın son gösterisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdi.


Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek, pilotluk serüvenine 9 yaşında başlayan Semin Öztürk Şener, "Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan bin kişi, Şener'in 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çevresinde iki hilal oluşturacak şekilde dizildi. Uçağının yanında bulunan Şener de elindeki Türk bayrağıyla her yıl gerçekleştirilen "cumhuriyet" fotoğrafında yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından etkinliğe katılanlar için yılın son gösterisini yapan Şener, izleyenlerden alkış aldı.


Gösterinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Şener, cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Bu yılı 6 gösteriyle tamamladığını belirten Şener, "Aynı zamanda Sivrihisar Havacılık Merkezinin de bu yıla dair son uçuşunu yapmış olduk. Bu gösteri elbette en anlamlı gösteri, çünkü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yapıyoruz. Bu etkinlikte uçmaktan dolayı çok gururluyum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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