Üye Girişi
Kadın cinayetleri: Belçika'da, birlikte olduğu kadını öldürenler için ömür boyu hapis önerisi - Son Dakika
BBC

Kadın cinayetleri: Belçika'da, birlikte olduğu kadını öldürenler için ömür boyu hapis önerisi

16.09.2021 13:26
Kadın cinayetleri: Belçika'da, birlikte olduğu kadını öldürenler için ömür boyu hapis önerisi, System.String[]

Belçika, ev içi şiddet ve kadın cinayetlerini önlemek amacıyla, birlikte olduğu kadını öldürenleri ömür boyu hapis cezası getirmeye hazırlanıyor.

Belçika hükümeti, ülkede ev içi şiddet ve kadın cinayetlerini önlemek amacıyla, birlikte olduğu kadını öldürenlerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmalarını istiyor.

Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne; kasıtsız dahi olsa, partnerini öldürenlere en ağır cezanın verilmesi önerisinin, hükümetin üzerinde çalıştığı ceza yasası reformuna dahil edilmesi istedi.

Belçika'da her ay tahminen iki kadın, ev içi şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor.

Polis, ev içi şiddet konusunda her yıl 40 bine yakın şikayet alıyor.

Leuven Üniversitesi Öğretim Üyesi Anne Groenen'a göre ev içi şiddet, Belçika'daki en yaygın sosyal sorunlardan biri.

Ülkede kadın ölümleri konusunda sağlıklı resmi veri yok ancak Kadın Cinayetlerini Durdurma Eylem Grubu'na göre, Belçika'da sadece geçen yıl 24 kadın eşleri tarafından öldürüldü.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, bu nedenle ölümcül ev içi şiddete yönelik ceza sınırını yükseltmeyi planladıklarını açıkladı.

Kadına şiddetin ele alındığı Pano adlı programda konuşan Belçikalı bakan, ev içi şiddetin ağırlaştırıcı bir faktör olarak ceza hukukuna dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Van Quickenborne, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri önlemek amacıyla hazırlanan plan kapsamında, eşini ya da partnerlerini öldürenlere ömür boyu hapis cezası verilmesini istediklerini açıkladı.

Bu önerinin, hükümetin şu an üzerinde çalıştığı ceza yasasına dahil edilmesi talebinde bulunan Belçika Adalet Bakanı, kasıtsız dahi olsa, eşini veya partnerini öldüren herkesin ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini vurguladı.

'Caydırıcılık yaratacak ve ölümcül sonuçlar büyük ölçüde önlenebilecek'

Belçika'da insan öldürme suçlarına verilen en yüksek hapis cezası sınırı 30 yıl.

Van Quickenborne'ya göre, ceza sınırının yükseltilmesi ve eşi ya da partnerlerini öldürenlerin ömür boyu hapisle cezalandırılması, caydırıcılık yaratacak ve ölümcül sonuçlar büyük ölçüde önlenebilecek.

Eş şiddetine maruz kalanların yardım çağrılarına yeterince hızlı yanıt verilemediği yönündeki saptamaları değerlendiren Belçikalı bakan, bu konuya daha fazla odaklanacaklarını söyledi.

Van Quickenborne, dijital adalet sisteminde ev içi ve cinsel şiddet konularında öncelikli bir dosyanın yer alacağını ve böylece bu konularda sağlıklı veriler elde edebileceklerini belirtti.

Bakanlık, endişe verici ev içi şiddet riski durumunda polis, yargı ve ilgili diğer hizmetlerin en hızlı şekilde ulaşımını sağlayacak "dijital risk değerlendirme aracı" konusunda da çalışmaların devam ediyor.

Bu kapsamda, risk değerlendirmesi sonucu savcıların, şiddet olasılığına karşı hızla geçici uzaklaştırma emri vermesi de dahil de bir dizi önlem hayata geçirilecek.

'Mobil takip alarmı' sistemi

Belçikalı bakan, şu anda Ghent şehrinde uygulanan "Mobil takip alarmı" sisteminin de, ülke çapında yaygınlaştırılacağını söyledi.

Alarm sistemi, ayrıldıkları kötü niyetli eşleri tarafından takip edilen kadınların mağdur olmasını önlemek amacıyla Belçika Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü (IGVM) tarafından geliştirildi.

Takip mağdurlarını boyunlarına takabilecekleri küçük bir cihazdan oluşan mobil takip alarmı, kişinin cep telefonuna bağlanıyor. Tehdit hissettikleri anda butona basmaları durumunda, telefon, konudan haberdar olan ve hızla müdahale edebilen acil servislere konum göndererek, yardım çağrısında bulunuyor.

Şu anda Ghent şehrinde 18 takip mağduru, bu cihazlarla dolaşıyor. Yardım isteyen dokuz kişiye müdahale edildi. Sistem sayesinde dört fail suçüstü yakalandı.

Kadın cinayetleri: Belçika'da, birlikte olduğu kadını öldürenler için ömür boyu hapis önerisi

Yevgeniy Ziniçev, Belçika, Adalet, Van, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın cinayetleri: Belçika'da, birlikte olduğu kadını öldürenler için ömür boyu hapis önerisi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız 13:49 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi 13:01 Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 12:30 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı 12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu 11:58 Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı 11:51 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark 11:45 Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı 11:04 Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

Son Dakika Haberleri
12:41 Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı
12:34 Çöp kostümüyle sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
12:17 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı
12:16 Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar
12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı
12:05 Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek
12:02 Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi
11:54 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
11:48 Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş
İrfan Cam Kahveci'nin yaşadığı sakatlıklar endişe yarattı İrfan Cam Kahveci'nin yaşadığı sakatlıklar endişe yarattı         
13:51
90 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk 90 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:21
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti         
12:08
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş         
11:48
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı         
11:00
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 13:54:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın cinayetleri: Belçika'da, birlikte olduğu kadını öldürenler için ömür boyu hapis önerisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement