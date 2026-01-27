Kadın Cinayetleri Politiktir - Son Dakika
Kadın Cinayetleri Politiktir

27.01.2026 19:37
Malatya'da Beste Kızılay cinayeti öncesi kadın platformu basın açıklaması yaptı, adalet talep etti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Hekimhan ilçesinde eşi tarafından öldürülen 8 aylık hamile Beste Kızılay'ın yarın Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi Malatya Demokratik Kadın Platformu, Emeksiz caddesi üst kavşağında basın açıklaması yaptı. Malatya Demokratik Kadın Platformu Sözcüsü, "Kadın cinayetleri politiktir. ve Beste'nin katledilmesi de politiktir" dedi.

Emeksiz Caddesi üst kavşağında yapılan açıklamaya siyasi parti ve sendika temsilcileri de destek verdi. Açıklamada sık sık kadın cinayetleri politiktir sloganı atıldı.

Malatya Demokratik Kadın Platformu adına basın açıklamasını platform sözcüsü Seda Uçar yaptı. Uçar, Malatya'da 10 Nisan 2025'te eşi tarafından silahla katledilen Beste Kızılay ve anne karnındaki bebeğin ölümünün bireysel bir olay olmadığını belirterek, "Beste ve anne karnındaki bebeği, bireysel bir "fail" hikayesinin değil; kadınları ve çocukları korumayan, erkek şiddetini önlemeyen ve cezasızlıkla beslenen politikaların sonucudur. Bu cinayet, kadınların ve çocukların yaşam hakkını yok sayan erkek egemen sistemin bir ürünüdür." dedi.

"Kadın cinayetleri politiktir. ve Beste'nin katledilmesi de politiktir"

Kadın cinayetlerinin politik olduğuna dikkat çeken Uçar, "Malatya Demokratik Kadın Platformu olarak bir kez daha söylüyoruz; kadın cinayetleri politiktir. ve Beste'nin katledilmesi de politiktir." ifadelerini kullandı.

Beste Kızılay ve bebeği için adalet taleplerinin yalınızca davayla sınırlı olmadığını vurgulayan Uçar şunları söyledi:

"Bu talep, kadınları ve çocukları şiddete açık hale getiren tüm politikalara karşı bir taleptir. Bizler, Malatya Demokratik Kadın Platformu olarak; kadınların ve çocukların yaşam hakkı için, adaletin tesis edilmesi için ve cezasızlık düzenine karşı yarın saat 10'da Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada olacağız."

Seda Uçar, tüm kadınları, demokratik kitle örgütlerini ve yaşamdan yana olan herkesi adalet talebini büyütmeye çağırarak, "Yarın saat: 09: 30'da Malatya Adliyesi önündeki basın açıklamasına ve saat 10'daki duruşmaya herkesi bekliyoruz. bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA

