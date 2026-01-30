Kadın Cinayetlerine Tepki: Hesap Soracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kadın Cinayetlerine Tepki: Hesap Soracağız

30.01.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İzmir'de öldürülen Mihriban Yılmaz ve Gözde Akbaba için basın toplantısı yaptı.

(İZMİR) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İzmir'de bir hafta içinde öldürülen Mihriban Yılmaz ve Gözde Akbaba için Bornova Küçükpark'ta basın açıklaması yaptı. Platform, "Öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız, faillerin hak ettiği cezayı almasını sağlayacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu bu düzeni değiştireceğiz, kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İzmir'de son bir hafta içerisinde öldürülen Mihriban Yılmaz ve Gözde Akbaba için Bornova Küçükpark'ta bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Platformun İzmir Temsilcisi Şafak Yağmur Karadaş okudu.

Basın açıklamasında konuşan Şafak Yağmur Karadaş, etkin yürütülmeyen soruşturmaların, uygulanmayan uzaklaştırma kararlarının ve aydınlatılmayan şüpheli kadın ölümlerinin kadın cinayetlerini artırdığını hatırlattı. Karadaş, yalnızca bir hafta içinde yaşanan olayların bu durumu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Karadaş, "İzmir'de 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz kayboldu ardından boğularak öldürüldüğü ve ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin faili Fatih İnan'ın adının 2023'te Manisa'da 24 yaşındaki iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül'ün yüksekten düştü denilerek takipsizlik verilen dosyasında da geçmesi, cezasızlığın nasıl işlediğini açıkça gösteriyor. Failin telefonu kontrol edildiğinde Naile Büşra'yı da öldürdüğü ortaya çıkıyor. Şüpheler zamanında ciddiye alınmadığında, dosyalar kapatıldığında erkekler daha fazla cesaretleniyor. Mihriban'ın yaşamı da Naile Büşra'nın ölümü de bu ihmaller zincirinden bağımsız değil, aynı Gözde Akbaba'nın ölümünün bağımsız olmadığı gibi. Yine İzmir'de Gözde Akbaba, Lokman Etken hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evinin önünde ateşli silahla vuruldu. Gözde ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Gözde'nin yardım istediğini buna rağmen öldürüldüğü açıkça görülüyor" dedi.

"Kadınların yaşam hakkı gerçek anlamda korunmamaktadır"

"Kadınların hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı erkeklerin ateşli silahlara bu kadar kolay erişebilmesi tesadüf mü?" diye soran Karadaş, "Bireysel silahlanma etkin bir şekilde denetlenmediği sürece, uzaklaştırma kararları kağıt üzerinde kalmakta; kadınların yaşam hakkı gerçek anlamda korunmamaktadır. Birkaç gün önce ise İstanbul'da Şişli'de bir çöp konteynerinde başı bedeninden ayrılmış şekilde bir kadın cesedi bulundu. Öğrendik ki öldürülen 36 yaşındaki Özbekistanlı Durdona Khakimova'ymış. Failler yurtdışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı. Bundan 17 sene önce 3 Mart 2009'da Münevver Karabulut'un cesedi de bir çöp konteynerinde başı gövdesinden ayrılmış halde bulunmuştu. 17 yıl önce onun davasıyla mücadelemizi başlattık bugün de Durdona için, Mihriban için, Gözde için buradayız" diye konuştu.

"Öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız"

Karadaş konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yıllar geçse de şehirler isimler değişse de kadınların yaşadığı şiddet aynı, bu olay cezasızlık politikasının bir sonucudur; kadın cinayetlerinin yıllardır görmezden gelinmesinin, verilerinin devlet tarafından tutulmamasının, kadın cinayetlerini durdurmak için bir politika izlenmemesini sonucudur. Adalet sisteminin hiçbir şekilde işlememesinin sonucudur. Failler ceza almayacaklarına o kadar eminler, başlarına bir şey gelmeyeceğine o kadar inanıyorlar ki şehir merkezinde herkesin gözü önünde olan bir çöp konteynerine öldürdükleri kadının bedenini atabiliyorlar. Münevver öldürüldüğünde de söylemiştik yıllardır her kadın cinayetinde de söylüyoruz. Bu ülkede çok ciddi bir cezasızlık sorunu var cezaların ve adalet sisteminin caydırıcılığı kalmamış durumda.

Bugün karşı karşı olduğumuz bu tablonun sorumlusu İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çeken, 6284 sayılı kanunu etkin şekilde uygulamayan, cezasızlık politikaları ile failleri cesaretlendirip kadına yönelik şiddetin önünü açan, en temel hak olan yaşam hakkına sahip çıkmak için koruma talep eden kadınları dahi korumayan siyasi iktidardır, AKP iktidarıdır. 2025'te 294 kadın cinayeti 297 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Hepsi bugün aramızda olabilirdi. Kadın düşmanı politikalar, cezasızlık politikaları onları hayattan kopardı. Öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız, faillerin hak ettiği cezayı almasını sağlayacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu bu düzeni değiştireceğiz, kadın cinayetlerini durduracağız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Cinayet, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Cinayetlerine Tepki: Hesap Soracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 21:29:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadın Cinayetlerine Tepki: Hesap Soracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.