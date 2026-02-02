Erzurum'da kaldırımda yürüyen kadın, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kadın, çatıdan düşen buz kütlesini fark edip, tedbir amaçlı çekilen şeridi kaldırıp yola doğru koştu.
Kadın, buz kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Faciaya ramak kaldı! Düşen buz kütlesinden saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?