Faciaya ramak kaldı! Düşen buz kütlesinden saniyelerle kurtuldu
Faciaya ramak kaldı! Düşen buz kütlesinden saniyelerle kurtuldu

Faciaya ramak kaldı! Düşen buz kütlesinden saniyelerle kurtuldu
02.02.2026 17:59
Faciaya ramak kaldı! Düşen buz kütlesinden saniyelerle kurtuldu
Haber Videosu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da kaldırımda yürüyen kadın, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kadın, çatıdan düşen buz kütlesini fark edip, tedbir amaçlı çekilen şeridi kaldırıp yola doğru koştu.

KIL PAYI KURTULDU

Kadın, buz kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

