Yaşam

Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı

Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
13.02.2026 14:19
Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
Haber Videosu

Tekirdağ Çorlu'da bir kadın esnaf, kar maskesi ile soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatlayarak dükkandan kovdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın esnaf, kar maskesi takarak dükkânına gelen iki kişiyi tokatlayarak ve tepki göstererek iş yerinden çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Olay, Çorlu'da bir iş yerinde meydana geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen iki kişi dükkâna girerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler içeri girdikleri anda kadın esnafla karşı karşıya geldi.

ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR

Güvenlik kamerası görüntülerine göre kadın esnaf, soygunculara sert tepki gösterdi. Maskeli kişilere küfür eden ve tokat atan esnaf, şüphelileri şaşkına çevirdi. Beklemedikleri bir karşılıkla karşılaşan iki kişi kısa sürede dükkândan çıkarak uzaklaştı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde maskeli şahısların içeri girmesi, kadın esnafın fiziksel müdahalesi ve şüphelilerin hızla kaçması net şekilde yer aldı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatırken, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tekirdağ, Güvenlik, Çorlu, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    mangal gibi yürek diye buna derler işte. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
