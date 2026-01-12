Kadın Girişimi Kooperatifi Kuruldu

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Ortaoba Mahallesi'nde "Paşadağ Yaşam Ağacı Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruldu.

Kooperatif üyeleri, ilk ziyaretlerinde TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Edremit'teki fabrikasının yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek üretim modelleri ve yerel kalkınma üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Girişimci kadınlar, tesiste zeytinyağı üretim aşamalarını inceleyerek bilgi aldı.

Ortaoba Mahallesi merkezli kurulan "Paşadağ Yaşam Ağacı Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi", kadın emeğini güçlendirerek Edremit genelinde yaygınlaşacak bir üretim modeli olmayı hedefliyor.

Kooperatifin, yerel ürünleri markalaştırarak bölge ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.