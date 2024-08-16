Kadın Hakları Aktivisti Dilruba Y.'nin Tutuklanması Eleştirildi

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(ANKARA) - Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir Saraç, bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle Dilruba Y.'nin tutuklanmasını eleştirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından korunan ifade özgürlüğü hakkımıza ne oldu? Bu genç kadının beyan ettiği fikirler, onun tutuklanmasını mı gerektiriyordu? Hukuku da, özgürlüklerimizi de ayaklar altına alıyorlar" dedi.

Anadolu Kadın Hareketi Başkanı ve kadın hakları aktivisti Birsen Temir Saraç, İzmir'de Dilruba Y. 'nin sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Tutuklama kararının hukukçuların da dile getirdiği üzere, usule uygun olmadığını ve Dilruba Y.'nin hukuksuzca cezaevinde tutulduğunu belirten Saraç, "Ortada bir suç yok ama gencecik bir kadın tutuklu. 3 Eylül'deki duruşma gününe dek tutuklu kalacak. Neden? Sırf yönetimi eleştirdi diye. Bu ülkede insanların iktidarı, hükümeti eleştirme hakkı yok mu? Düşüncelerimizi özgürce ifade etmek ne zamandan beri suç oldu?" diye konuştu.

"AKP içerisindeki hukukçular bile kararı onaylamıyor"

Birsen Temir Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün AKP içerisindeki hukukçular bile bu tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu dile getiriyor. Bu neyin ısrarı? Sokak röportajında demeç veren, kamuoyuna mal olmamış sıradan bir vatandaşın böylesine hedef gösterilmesinin tek bir açıklaması olabilir. AKP iktidarı tüm yurttaşlara bir gözdağı vermek istiyor. Susun, konuşmayın, eleştirmeyin, tüm sıkıntılarınızı sinenizde yumuşatın diyor. Bu tutuklama yanlıştır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devleti olacaksa bu keyfi tutuklamaların da son bulması elzemdir. Hiç kimse kadınları bu yolla korkutup, sindireceğini düşünmesin."

"Yargıda cinsiyetçilik artıyor"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun "Yargıda Cinsiyetçilik Raporu"nu hatırlatan Saraç, TCK kapsamındaki farklı suç türlerinde dahi kadınların cinsiyetçiliğe maruz kaldığını, bu tutumun dava sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti. Saraç, "Biz birçok davada, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın çeşitli yüzlerine tanık oluyoruz. Dilruba da bu riskle karşı karşıya. Kendisinin sırf kadın olduğu için cinsiyetçi tutumlara maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Bizler Dilruba'nın yanında, davasının takipçisiyiz. Hukuksuzluklar giderilene dek mücadelemiz sürecek" diye konuştu.