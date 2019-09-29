Son Dakika Haberleri: Kadın hentbol takımında hedef Süper Kupa
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Kadın hentbol takımında hedef Süper Kupa

22 dakika önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, sezonunun ilk kupa mücadelesi için 2 Ekim Çarşamba Ankara'da sahaya çıkıyor.

Kadın hentbol takımında hedef Süper Kupa, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, sezonunun ilk kupa mücadelesi için 2 Ekim Çarşamba Ankara'da sahaya çıkıyor. Paşanın Melekleri, Süper Kupa mücadelesinde geçen yılın lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor Kulübüyle karşılaşacak.


Yunanistan'da oynadığı olaylı A.C. PAOK maçıyla Avrupa'dan elenen Muratpaşa Belediyespor, 2 Ekim'de oynayacağı Süper Kupa maçıyla sezonu açıyor. 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri için antrenör Birol Ünsal'la birlikte oyuncular Merve Durdu, Diğdem Hoşgör, Dönegül Bozdoğan, Eda Nur Kılıç, Yağmur Toprak, Ayşenur Sormaz, Kübra Sarıkaya, Cansu Akalın A Milli Takım kampında yer alırken Muratpaşa Belediyespor, eksik kadroya rağmen, sezonun ilk kupa mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor.


Yeni haftada Milli Takımda bulunan oyuncuların da katılımıyla Antalya'da kupa mücadelesinin son hazırlıklarını yapacak olan Paşanın Melekleri, Çarşamba günü Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda, Süper Kupa mücadelesinde Kastamonu Belediyespor'la karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Kupa'yı 3 kez kazanan Paşanın Melekleri, geçen yıl lig şampiyonu olarak çıktığı Süper Kupa finalinde Polatlı Belediyespor'u 34-29 yenerek kupayı Antalya'ya getirmişti. Muratpaşa Belediyespor, Ankara'da oynayacağı Süper Kupa finalinin ardından 5 Ekim'de kendi evinde Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunun ilk maçına çıkacak. İlk maçta Paşanın Melekleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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