Kadın İnisiyatifi'nden Barış Çığırtkanı

26.01.2026 15:37
Savaş suçları durdurulsun, Kürtlere yönelik saldırılar derhal sona ersin çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Kürt halkına ve Suriye'deki tüm diğer halklara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin derhal devreye girmesini istedi.

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği önünde, Suriye'de yaşananlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Halep'te Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan Kürtlere yapılan saldırılarda, 200 binden fazla insanın yerinden edildiği belirtilen açıklamada, "Bunlar olurken bir yandan da yıllardır IŞİD'e karşı savaşan Kürtlerin ödediği ağır bedeller ortadayken, Rakka'daki Şeddadi gibi IŞİD hapishanelerinin boşaltıldığı, IŞİD'lilerin ise anında Kürtlere karşı silaha sarıldığı görüntüler paylaşıldı. Birleşmiş Milletler, yayınladığı raporda IŞİD'in yeniden canlanma riskinin 'kırmızı alarm' verdiğini duyurdu. Kürt kadınlarının esir alındığı, direnişçilerin kafalarının kesilerek infaz edildiği videolar dolaşıma sokuldu" denildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün yapılan protestoların ardından evinin balkonunda bulunan Kobanili Baran Abdi'nin, komşusu tarafından başından vurulduğu da belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gelişmeler karşısında bir kez daha dünyaya sesleniyoruz, bu mücadele, özellikle kadınlar için ve dünya halkları için, nasıl bir dünyada yaşamak istediğimize dair bir tercihtir. Emperyalist güçlerin, Rojava gibi halkların ve inançların kendi kaderini tayin ettiği bir modeli değil; kendi denetimleri altındaki İslamcı yapıları tercih etmesi, cihatçılığın devletleştiği, katliamın meşrulaştırıldığı, hiçbir kadının, hiçbir çocuğun güvende olmadığı bir dünya dayatmaktadır. Buna karşı biz; kimsenin kimliği, inancı ve varoluşu nedeniyle hedef alınmadığı, eşitliğin emperyalist devletlerin lütfu değil, halkların kendi mücadelesiyle kazanıldığı bir dünyayı savunuyoruz. Biz ikincisini seçiyoruz. Bu nedenle herkesi acil talepler etrafında ses yükseltmeye, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların, ABD, Türkiye ve Suriye üzerindeki siyasi sorumluluğunu görünür kılmaya çağırıyoruz.

Acil taleplerimiz, Kürt halkına ve Suriye'deki tüm diğer halklara yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır. Kobane üzerindeki kuşatma kaldırılmalı, insani yardım koridoru hemen açılmalıdır. Suya, elektriğe, sağlık hizmetlerine ve yaşamsal ihtiyaçlara kesintisiz erişim acilen sağlanmalıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi derhal devreye girmeli ve savaş suçları durdurulmalıdır. IŞİD ve HTŞ başta olmak üzere bu suçları işleyen tüm yapılar yargılanmalı ve hesap vermelidir. Uluslararası izleme mekanizmaları derhal devreye girmeli, bölgede yaşanan zorla yerinden etme, infaz, işkenceler, toplu katliamlar, sivil altyapıya saldırılar, kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel suçlar başta olmak üzere, ağır insan hakkı ihlallerinin tespiti, belgelenmesi ve önlenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Suriye'de Kürtlerin ve diğer halkların kendi kaderlerini tayin etme ve kendi kendini yönetme hakkı tanınmalı, bu hakkı ortadan kaldırmaya yönelik dış müdahalelere ve askeri saldırılara derhal son verilmelidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

