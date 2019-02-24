Kadın Kaymakamdan Kadınlara Özel Ekip

NURTEN ASLAN - Diyarbakır
'ın Çermik
Kaymakamı Nazlı Demir
tarafından, kırsalda yaşayan kadınların eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok konuda bilinçlendirilmesi ve sorunlarının çözümü amacıyla başlatılan proje kapsamında, yaklaşık 5 bin kişiye ulaşılması planlanıyor.
Çermik'e 5 ay önce atanan Kaymakam Demir tarafından kırsal mahallelerde yaşayan dezavantajlı, yeterli iletişim ve ulaşım olanağı bulunmayan kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla "Mutlu Kadın, Mutlu Aile ve Mutlu Toplum Projesi" hayata geçirildi.
Kadınların temel sorunlarına çözüm bulunmasını hedefleyen projede, Çermik İlçe Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünden uzmanların katılımıyla oluşturulan 2 ekip, kırsal mahalleri gezerek kadınlarla görüşüyor.
Kadın din görevlisi, rehber öğretmen ve kadın sağlık çalışanlarından oluşan ekipler, ilçeye bağlı 77 kırsal mahallede yaşayan tüm kadınlarla buluşmak için yoğun çalışma yürütüyor.
Bu ay 12 kırsal mahallede öncelikle 800 kadına ulaşılması hedefiyle başlayan proje kapsamında, ekipler toplamda 5 bin kadınla görüşmeyi planlıyor.
Görüşmeler sonucu elde edilecek veriler doğrultusunda, bölgede kadınların sorunlarını çözecek başka projelerin de hayata geçirilmesi öngörülüyor.
"Mahalle mahalle rapor hazırlanacak"
Kaymakam Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri proje ile özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadınların eğitimden sağlığa, dini konulardan sosyal ve kültürel hizmetlere kadar birçok konuda bilgilendirilmesini amaçladıklarını söyledi.
Kaymakam Demir, "Kırsalda yaşayan kadınlarımız genellikle bize ulaşamıyor. Ulaşım problemimiz var. Köyde işleri fazla olduğu için zaman ayıramıyorlar. İstedik ki onlara oluşturacağımız ekiplerle biz ulaşalım, sorunlarının çözümüne katkı sağlayalım." diye konuştu.
Tüm kırsal mahalleleri ve mezraları proje kapsamına aldıklarını, yaklaşık 5 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Demir, ortaya çıkan istek, ihtiyaç ve sorunlarla ilgili mahalle mahalle rapor hazırlanacağını kaydetti.
"Okuma yazma problemine karşı kurs açacağız"
Rapor doğrultusunda kadınların sorunlarını çözmek için projeler hazırlayacaklarına da işaret eden Demir, şöyle konuştu:
"Kadın sorunlarının çözümünde atılım yapmak istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Şu ana kadar belirlediğimiz en temel sorun kırsaldaki okuma yazma problemi. Bununla ilgili geri dönüşler var. Biz de gittiğimiz mahallelerde okuma yazma bilmeyen kadınları tespit ederek, kurs açacağız. Okuma yazma kurslarıyla ilgili geçen yıl Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan
öncülüğünde bir seferberlik başlatıldı. Bu konuda Diyarbakır Türkiye
birincisi oldu. Bunu daha da pekiştirmek istiyoruz. İlçemizde yapılacak tespitlerle yeni kurslar açarak, bu işi zirveye taşımayı hedefliyoruz."
"Biz ona gideceğimize, o bize geldi"
Proje kapsamında ziyaret edilen Korudağı Mahallesinde yaşayan kadınlardan Hatun Akbal (59), kendileriyle ilgilenilmesinden ve verilen eğitimlerden çok memnun olduklarını söyledi.
Akbal, "Bizim mahalleye her şeyi yapıyorlar. Yollar yapıldı, kurslar açıldı. Allah'a emanet olsunlar. Daha önce kalem yoktu. Çocuklar için kalemi ortadan bölüyorduk. Şimdi çocuk parası, her şey veriliyor, dul maaşı alıyoruz. İlacı parayla almıyoruz. Kaymakam geldi, şükürler olsun. Biz ona gideceğimize, o bize geldi." değerlendirmesinde bulundu.
Kader Turan (18) da sağlık, din, eğitim konusunda önemli bilgiler aldıklarını, isteklerini ekiplere aktardıklarını anlatarak, bu çalışmalarından dolayı Kaymakam Demir ve uzmanlardan oluşan ekibe teşekkür etti.