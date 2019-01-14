Kadın Meclisi Yeni Başkanını Seçti

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı Nergiz Döner oldu.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı Nergiz Döner oldu.



Kent Konseyi Kadın Meclisi, 7. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Divan Kurulu Başkanlığı'nı Nilgün Berk'in yaptığı genel kurulda, ilk olarak mevcut başkan Cevriye Coşkun Kayış söz alarak dönem faaliyetlerini paylaştı. Kadın Meclisi çalışmalarının temelini oluşturan, demokratikleşme ve kadının güçlenmesine verdiği desteklerden ve katkılardan dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür eden Cevriye Coşkun Kayış, gönüllülük esasıyla Nilüfer Kent Konseyi'ne katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne başkan adayı olan Nergiz Döner ve Nur Güler de, duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Konuşmaların ardından, oylamaya geçildi.



Gizli oylamanın yapıldığı 7. genel kurulda delegelerden en fazla oyu alan Nergiz Döner, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı olurken, Yürütme Kurulu da Emel Berberoğlu, Nebahat Ulugül, Nilgün Yıldız, Gülistan Boz, Zarif Ulak, Şükran Kılıç isimlerinden oluştu.



Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı Nergiz Döner, yeni katılanarla ve yenilikçi fikirlerle Kadın Meclisi'nin güç kazanacağını söyledi. - BURSA

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