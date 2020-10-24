Kadın mücadelesini destekleyen albüm - Son Dakika

Kadın mücadelesini destekleyen albüm

24.10.2020 07:46
Kadın mücadelesini destekleyen albüm, System.String[]

Kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek ve 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' demek için bir araya gelen yerli-yabancı 32 sanatçı '#challengeaccepted: Alive' adlı bir elektronik müzik albümü yayımladı.

Kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek ve 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' demek için bir araya gelen yerli-yabancı 32 sanatçı '#challengeaccepted: Alive' adlı bir elektronik müzik albümü yayımladı. Türkiye'nin genç plak şirketi Primus Recordings etiketli albümün geliri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlanacak.

Aralarında Steffi, Virginia, Asquith, Julian Muller, DYEN, Blue Hour, Shaleen, Aunt Zero, Vertige, Gergemann ve Kerem Altaylar gibi müzisyenlerin yer aldığı albüm challengeaccepted.bandcamp.com üzerinden satışta. Albüm, Amelie Lens, Héctor Oaks ve Hadone gibi dünyaca ünlü DJ'ler tarafından sosyal medyada destekleniyor.

Kadın mücadelesini destekleyen albüm

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kadın mücadelesini destekleyen albüm - Son Dakika Magazin

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