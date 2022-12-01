Kadın muhtardan koca kurbanı Elif için duygusal paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın muhtardan koca kurbanı Elif için duygusal paylaşım

01.12.2022 10:20
Kadın muhtardan koca kurbanı Elif için duygusal paylaşım

Denizli'de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak'ın yaşadığı Pınarkent Mahallesi'nin kadın muhtarı Özlem Çağlar'ın, Elif için yaptığı paylaşım okuyanları duygulandırdı.

Denizli'de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak'ın yaşadığı Pınarkent Mahallesi'nin kadın muhtarı Özlem Çağlar'ın, Elif için yaptığı paylaşım okuyanları duygulandırdı.

Vahşi cinayetin yaşandığı Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nin kadın muhtarı Özlem Çağlar, severek evlendiği kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Elif ve katili olan kocasının kına gecesinde çekilmiş fotoğrafına yer veren Özlem Çağlar, "Küçük gelinimiz Elifimiz" diye başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ne hayalin vardı kim bili, geleceğe dair ne planların vardı. 18 yaşında, 20 yaşında yaşadığın duygu aşk değildi be yavrucuğum. Katiline mi aşık oldun. Artık yeter artık yeter, ölmesin Elifler, ölmesin kadınlarımız canice. Evlilik öncesi psikolojik testler yapılmadan izin verilmesin evliliklere. Anne ve babalar, çocuklarınızla konuşun. Davranışlarınızla onların kıymetli olduklarını hissettirin. Evliliği kurtuluş olarak görmesinler. O yaştaki kızlarımız evlilik değil, tahsilleri ile ilgili planlar kursunlar. Artık yeter, Eliflerimiz vahşice ölmesinler. Kadınlarımız Rabbimin size emaneti, emanetinizin canını almayın. Çok üzgünüm, hiç bir kelime anlatmaz yaşadığım acıyı. Başımız sağ olsun" - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Korkunç cinayette kan donduran ayrıntı! Şizofren eşin kafasında kurduğu yalan genç kadını hayattan koparmış Korkunç cinayette kan donduran ayrıntı! Şizofren eşin kafasında kurduğu yalan genç kadını hayattan koparmış Denizli'de bir kişi bıçakla karısını öldürdü, babasını yaraladı Denizli'de bir kişi bıçakla karısını öldürdü, babasını yaraladı

Pınarkent, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın muhtardan koca kurbanı Elif için duygusal paylaşım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:51 İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi! Transfer maliyeti dudak uçuklatacak
10:29 CHP'li Ağbaba, AK Partili vekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Reisten gizli gizli sigarayı iç ama Adıyaman tütününe yasak getir
10:26 Dondurucu soğukta bebeklerini yol kenarında uyutuyorlar! İşte sebebi
10:24 İnternetten tanıştığı kadına 450 bin TL kaptıran evli ve 10 çocuk babası yaşlı adam, Esra Erol'un programında yardım istedi
10:14 Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı "çıkışa gel" hareketi olay oldu
10:02 Meteoroloji uzmanlarından Türkiye için endişelendiren uyarı! Sibirya'dan gelecek soğuklarla geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla kar yağacak
09:54 Adana'da uydu tamircisi bir adam sevgilisinin ailesi yüzünden her şeyini kaybetti
09:55 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran olay! "Stresimi alıyor" diyen yarışmacı, sakız çiğneyerek yarıştı
21:02 Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi
10:14 Herkesi kandıran sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Beyaz önlük ve steteskopla çektirdiği vesikalık fotoğrafı sahte öğrenci kimliklerinde kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 10:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın muhtardan koca kurbanı Elif için duygusal paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement