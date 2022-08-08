KADEM Manisa'da hükümlü kadınların istihdamına yönelik çalışma başlattı - Son Dakika
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KADEM Manisa'da hükümlü kadınların istihdamına yönelik çalışma başlattı

08.08.2022 19:33
KADEM Manisa'da hükümlü kadınların istihdamına yönelik çalışma başlattı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa İl Temsilciliği ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlü kadınların topluma kazandırılmasını amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa İl Temsilciliği ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlü kadınların topluma kazandırılmasını amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KADEM Manisa İl Temsilcisi Ümit Atman ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette Ümit Atman ile Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlü kadınlar ile hükümlü yakını kadınların meslek edinebilmeleri için hazırlanan protokole imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atman, bir tedbir olan denetimli serbestlik uygulamasının hükümlünün topluma tekrardan kazandırılması açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak Manisa'da hizmet vermeye başladıklarından beri kadın, çocuk ve aile eksenli çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini kaydeden Atman, "Eğitim iyileştirme süreçleri devam eden kadın hükümlü ve hükümlü yakını kadınların meslek edinmelerini, kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADEM Manisa'da hükümlü kadınların istihdamına yönelik çalışma başlattı - Son Dakika

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