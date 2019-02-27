Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu'nu Seçti

Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Genç
ve Kadın Girişimciler Kurulları İcra Komitesi asil ve yedek adaylarını seçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu Yönetmeliğine göre, Edirne İl Kadın Girişimciler ve Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeliği seçimleri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti. Tek liste ile seçime giren Edirne İl Genç Girişimciler İcra Komitesi Asıl Listesinde Serkan
Üner, Olgun Bulut, Mert Seyyar, Volkan İnci, Emrah
Serin ve Serkan Bilgin
yedek listesinde ise Erdi Ertek, Cumhur Gökçen
, Berfim İba, Tuğba Cansu Gökgöl, Gamze Kartal
ve İdil
Taşkın yer aldı.
41 Kadın Girişimcinin oy kullandığı ve iki listenin bulunduğu Edirne İl Kadın Girişimciler Kesinleşmemiş İcra Komitesi Asıl Listesinde Elmas
Aslan, İlknur Özcan, Nükhet Uzunismail Su, Muradiye
Akcan, Nuray Yılmaz
Geldi, Pakize Eraslan ve Aycan Algur; Yedek Listesinde ise Arzu Yalçın Nazan Balaban
, Sabiha Dere, Bilge Uysal
, Mine Güçlü, Arzu Alamut ve Nazlı Gözde Kılıç yer aldı.
Yapılan seçimlerde belirlenen Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyelerinin dağılımına göre; Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 7, Edirne Ticaret Borsası 2, Keşan
TSO ve Keşan TB 4, Uzunköprü
TSO ve Uzunköprü TB 2 olmak üzere, KGK İl İcra Kurulu Üyeleri Edirne ilinde toplam 15 kişiden oluştu.
Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri ise; Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 6, Edirne TB 1, İpsala
TB 1,Keşan TSO ve TB 4, Uzunköprü TSO ve TB 3 olmak üzere 15 kişiden oluştu.
Listelerin kesinleşmesinin ardından İcra Kurulu Üyeleri, yapacakları ilk gündemli toplantıda İcra Kurulları kendi aralarında başkan ve başkan yardımcılarını seçerek görevlerine başlayacak. - EDİRNE