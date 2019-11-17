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Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerlerine yönelik seminerler devam ediyor
6 saat önce
Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezinde eğitim gören kursiyerlere yönelik eğitim seminerleri gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezinde eğitim gören kursiyerlere yönelik eğitim seminerleri gerçekleştiriliyor.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Gençlik Merkezlerinde bulunan kurslara katılan kursiyerlere yönelik seminerler tüm hızıyla devam ediyor.
Daha önce de birçok seminere ev sahipliği yapan Siteler Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde son olarak 'Etik Davranışları Hayata Geçirmenin Gerekliliği' konulu seminer düzenledi.
Eğitimci Sezai Yılmaz tarafından verilen seminerine katılan kursiyerler, yetkililere ve eğitimci Sezai Yılmaz'a teşekkür etti. - ADIYAMAN
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