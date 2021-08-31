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Kadın Vosvoscular'dan Zafer turu - Son Dakika

Kadın Vosvoscular'dan Zafer turu

31.08.2021 11:31
Kadın Vosvoscular'dan Zafer turu, System.String[]

Türk Kadın Vosvoscular Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Karşıyaka'da gerçekleştirdikleri konvoyla kutladı.

Türk Bayrakları ile süsledikleri araçlarla Bahçelievler Pazar Yeri önünden yola çıkan sürücüler, sahili turlayıp Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, hep bir ağızdan söylenen zafer marşlarıyla coşku zirveye çıktı. Zeybek oynayan kadınlar da renkli görüntüler oluşturdu.

TUGAY DA ORTAK OLDU

Eşi Öznur Tugay ile birlikte Vosvoscu kadınların bayram coşkusuna ortak olan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "30 Ağustos, çok büyük bir zaferin yaşandığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları, ülkemizin bağımsızlığı için kanlarını, canlarını ortaya koydular. Çok büyük bedeller ödenerek bu zafer elde edildi. Arkasından kurulan Türkiye Cumhuriyeti hepimize demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti vadetti. 1934 yılında İsviçre'den bile önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiş bir liderdir Atatürk. Böyle bir Ata'nın ulusuyuz biz. Bugün sizlere baktığımda şunu bir kez daha görüyorum ki; Türkiye her zaman çağdaş ve laik bir ülke olarak kalacak. Bize bu kadar güzel ve coşkulu bir kutlama yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

ZAFER İÇİN KÜREK ÇEKTİLER

Öte yandan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi'nde kano yarışı gerçekleştirildi. Rengarenk kanolarıyla İzmir Körfezi'ne açılan yarışmacılar, hakemleri Serap Ayanoğlu kontrolünde küreklerini büyük zaferin 99. yılı anısına çekti. Suyun üzerinde galibiyet için mücadele eden yarışmacılar, izleyicilere de keyif ve heyecan dolu dakikalar yaşattı. 3 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmanın sonunda kategorilerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde edilen yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Şevket Balla ve onur konuğu olarak Tahir Secder Akıncı katıldı.

KUPA VE MADALYA VERİLDİ

Minik kızlar kategorisinde Melis Dipligüneş birinci olurken İrem Akalın da ikinci, Zehra Dora Önder üçüncü oldu. Minik erkekler kategorisinde ise Ada Çalkavur birinci, Tunç Çağlar ikinci ve Bora Osanmaz üçüncü oldu. Umut Deniz Aydın isimli yarışmacı da genç erkekler kategorisinde birinci olma onurunu yaşadı. Aydın'ı; ikincilikle Doğa Ağca, üçüncülükle ise Erencan Örün ile takip etti. Büyük kadınlar kategorisinde yarışan Sevcan Kanat birinci, Çiğdem Özdemir ikinci ve Leyla Özer üçüncü oldu.Emirhan Saman ise büyük erkekler kategorisinde birinci olurken; Esin Boztaş ikinci, Fatih Görgü üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupaları takdim edilirken tüm katılımcılara da madalya verildi. Ödüllerini alan yarışmacılar kupalarını ve madalyalarını gururla havaya kaldırdı.

Kadın Vosvoscular'dan Zafer turu

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Karşıyaka, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kadın Vosvoscular'dan Zafer turu - Son Dakika


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