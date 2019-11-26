Son Dakika Haberleri: Kadına şiddete tiyatro ile "hayır" dediler
Son Dakika Güncel Kadına şiddete tiyatro ile 'hayır' dediler - Son Dakika

Kadına şiddete tiyatro ile "hayır" dediler

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) ve Vizyoner Hemşireler Mesleki ve Sosyal Girişimcilik Platformu işbirliğiyle Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddeti ele alan "ODUN"...

Kadına şiddete tiyatro ile

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) ve Vizyoner Hemşireler Mesleki ve Sosyal Girişimcilik Platformu işbirliğiyle Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddeti ele alan "ODUN" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


'Kadına Şiddetle Mücadele Haftası' kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programın açılış konuşmasını KATCAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlkay Kutlar ve Vizyoner Hemşireler Mesleki ve Sosyal Girişimcilik Platformu Başkanı Öğr. Gör. Gonca Kazancı Kuşoğlu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından uzun süren zorlu ve özverili çalışmaların sonunda ortaya konulan tiyatro oyununa, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı ve "kadına şiddet" konusuna dikkat çekilen oyunda, öğrencilerin performansı izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Tiyatro Topluluğu öğrencileri tiyatro gösteriminin ardından fuaye alanına hazırladıkları geçmiş yıllarda öldürülen kadınların fotoğraf sergisi ile sahnelenecek oyunun sadece bir oyundan ibaret olmadığını, oyunun konusunun hayatın içinden sahneler barındırdığını izleyenlere aktardılar. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadına şiddete tiyatro ile "hayır" dediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]