Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinliği - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinliği

Kilis'te, jandarma ile polis tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Kilis'te, jandarma ile polis tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, jandarma ile polisin düzenlediği etkinliğe katıldı. Protokol üyeleri ilk önce 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanında açılan KADES Standını ziyaret etti. Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın daha sonra Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına katılarak, KADES Bürosunda incelemelerde bulundu. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldılar. - KİLİS

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