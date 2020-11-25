Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da valilikler öncülüğünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla koordinasyon kurulu toplantıları düzenlendi.

Malatya Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, hiçbir mazeretin şiddeti mazur gösteremeyeceğini söyledi.

Örf ve geleneklerde kadına ve aileye karşı şiddetin yerinin olmadığını vurgulayan Baruş, şiddeti haklı göstermeye yönelik her tür açıklamaya karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Vali Baruş, kentte kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğindeki toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, kadına yönelik şiddetin sebepleri ile şiddetin önüne geçmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve çalışmalara buna göre yön verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kadınlara şiddetin önlenmesinde kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine değinen Erin, "Bu işi sadece bir kurumun görevi olarak algılarsak büyük yanlış yapmış oluruz. İl eylem planı ve ulusal eylem planının da amacı bu. Çok boyutlu, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve aslında bir zihniyet dönüşümünün yaşanmasıyla minimum düzeye indirilebilecek bir olguyla karşı karşıyayız. Onun için toplumun bütün kesimlerinin katılmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kadına yönelik şiddete karşı yürütülen çalışmaların yer aldığı sunumun yapıldığı toplantıya, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Karaköprü Kaymakam Vekili Abdullah Abid Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kentte kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, kentte kadına yönelik şiddetin engellenmesi adına tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

Pandemi sürecinden dolayı bir kısım çalışmaların ertelendiğine işaret eden Coşkun, "İnşallah pandemi sürecinden sonra normal günlerimize dönerek faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile kurumların idari amirleri katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Demokrasi Parkı'nda, Toplum Destekli Polis ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Standı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kadın ve şiddetin birbiriyle uyuşmayan iki kavram olduğuna dikkati çekti.

Kadınların şiddetle değil, övgü, sevgi ve saygıyla anılması gerektiğinin altını çizen Çuhadar, "Kadınlarımız hiçbir zaman şiddeti hak etmiyor. Şiddet onlar için bir kader değil. Bunu gören ve bilen devletimiz de birçok uygulamayla kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik proje uygulamaktadır." şeklinde konuştu.