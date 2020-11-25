Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, partisi döneminde kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için ciddi adımlar atıldığını belirtti.

Kadın cinayetlerinin yüreğini yaktığını ifade eden Cora, şunları kaydetti:

"Kadına şiddet karşısında sıfır toleranslı yaklaşımımız vardır. Kadına şiddet veya bu cinayetlerin önüne geçmek için çok önemli kararlar aldık. Yapısal reformlar gerçekleştirdik. Kadının statüsü genel müdürlüğü kurulması, töre ve namus cinayetlerini araştırma komisyonu kurulması, ülkenin her bir tarafında kadın sığınma evlerinin açılması, kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu kurulması, 6284 sayılı aile içi şiddetin önlenmesine dair kanun, cinayetlere ağırlaştırılmış hapis cezası kararı verilmesi için hukuki düzenleme yapılması, şiddet önleme merkezleri kurulması, Alo 183 Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı kurulması ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) bizim döneminizde getirilen önemli düzenlemezlerdir."

KADES ile binlerce olaya müdahale edildiğini vurgulayan Cora, "Yaklaşık 24 bin aile içi ve kadına yönelik şiddet olayına KADES sayesinde müdahale edilmiş ve olası bir can kaybı veya şiddet olayı engellenmiştir. 20 Kasım itibarıyla 234 kadın, aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde hayatını kaybederken kadına yönelik cinayetlerin geçen yıla oranla yüzde 24 azalma olmuştur." ifadesini kullandı.