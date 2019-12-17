Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

7 saat önce

SAMSUN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılması planlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Samsun'da da yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılması planlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Samsun'da da yapıldı.


Türkiye genelinde aile içi şiddetin önüne geçebilmek ve kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için düzenlenen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı, Samsun'da Vali Osman Kaymak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kurumlar kendi alanlarıyla alakalı sunumlar yaptılar.


Toplantı öncesi konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın ortak imzasıyla yürürlüğe giren 75 maddeden oluşan, 2020-2021 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Koordinasyon Planı' ile valiliğimize verilen görev ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından bugün 81 ilimizde eş zamanlı olarak toplantı yapılması planlandı. Bu kapsamda diğer illerimizde olduğu gibi Samsun'da da tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıyoruz. Toplantının sonunda alınan kararları kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.


Toplantıya ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İbrahim Güven, İl Müftüsü Veysel Çakı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, ilgili kurum temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.


Toplantının sonunda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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