"Uyuşturucu almıştım, hatırlamıyorum" diyen genç, kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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"Uyuşturucu almıştım, hatırlamıyorum" diyen genç, kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

19.05.2023 10:48

Kırşehir'de evine gittiği arkadaşını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yakalandı. Kadını defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli ifadesinde, "Uyuşturucu almıştım, hatırlamıyorum" dedi.

Kırşehir'de Ankara Caddesi'ndeki Ünal Apartmanı'nda ikamet eden G.T.'ye ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından ikamete giren polis ve sağlık ekipleri kadının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANDI

G.T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan 10 saatlik kamera kaydı incelemesi sonrası yakalanan ve suçunu itiraf eden katil zanlısı Y.Y. (21); çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HATIRLAMIYORUM"

Emniyette verdiği ifadesinde zanlı; G.T. ile birkaç kez görüştüğünü olay günü de birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını ve kendine saldıran maktulden kurtulmak için bıçak kullandığını ve gece yaşananları hatırlamadığını ileri sürdü. Girdiği evde kayıt cihazını fark eden Y.Y.'nin öldürme eylemini gerçekleştirdikten sonra kayıt cihazını da suya atarak kaçtığı da polis tarafından tespit edildi.

Öte yandan G.T.'nin cenazesi; otopsinin ardından Mucur ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Ne güzel değil mi içki iç madde al yerler belli şehirler belli aferin aynen böyle ama biz size sizin devriniz bitti diyemeyiz siz dersiniz biz sadece RABBIM affetsin akıl versin fikir versin inşallah sevenlerine sabır versin çünkü bu durumda dayanmaktadır zor. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Kırşehir, Ankara, Mucur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Uyuşturucu almıştım, hatırlamıyorum' diyen genç, kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Uyuşturucu almıştım, hatırlamıyorum" diyen genç, kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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