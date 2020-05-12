Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu online söyleşilerde Meltem Ağduk'u ağırladı - Son Dakika
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Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu online söyleşilerde Meltem Ağduk'u ağırladı

6 saat önce

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformunun online söyleşilerinin ilk konuğu BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Ağduk oldu.

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu online söyleşilerde Meltem Ağduk'u ağırladı, System.String[]

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformunun online söyleşilerinin ilk konuğu BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Ağduk oldu. Ağduk, "Pandemi sürecinde yarı zamanlı, güvencesiz ve düşük ücretle çalışan kadınların birçoğu işsiz kaldı. Hizmet sektöründeki birçok işletmenin kapanması da bu sektördeki kadınların ücretli çalışmasına ket vurmuş durumda." dedi.

2016 yılında Yeşim Tekstil, BUİKAD ve BUSİAD koordinatörlüğünde kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, Covid-19 salgını nedeniyle online söyleşilere başladı. "Covid-19 günlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine bakış" konulu ilk söyleşinin konuğu BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Ağduk oldu.

Sadece platforma üye firmalarının temsilcilerine değil, tüm iş dünyasına açık olarak düzenlenen söyleşiye Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ile BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ev sahipliği yaptı. Platformun kurulduğugünden bu yana paydaşı konumunda olan KALDER'in Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi'nin de katıldığı söyleşinin açılışında konuşan Dilek Cesur, Corona süreci nedeniyle platformun bundan sonraki toplantılarını online ortamda yapılacağını,her ay firma veya sivil toplum örgütü temsilcilerini söyleşilere konuk edeceklerini söyledi.

"Toplumsal ve ekonomik ayrımcılıkları daha fazla ortaya çıkartan Covid-19, toplumsal cinsiyet eşitsizliği dahil olmak üzere her çeşit eşitsizliği apaçık gözler önüne serdi" diyen Meltem Ağduk"Özellikle uzun vadede kadınların sağlığı, hakları ve özgürlüklerine olan etkisinin yansımalarını hem kadınların ve kız çocuklarının hayatlarında, hem de toplumda göreceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de beyan ettiği gibi Covid-19, sağlığa olan tehlikenin yanı sıra kadın hakları ve özgürlükleri için de ne yazık ki ciddi tehditleri içinde barındırıyor."dedi.

Pandemiden etkilenen birçok ülkede kadına yönelik şiddet oranlarının üç katına kadar çıktığını ifade eden Ağduk, "Pandemi kadınlar için fiziksel şiddettin ötesinde de tehditler içeriyor. Covid-19'un sonucu ortaya çıkan derin ekonomik krizin büyük ihtimalle belirgin bir kadın yüzü olacaktır.Pandemiden en çok etkilenen küçük ve orta düzey işletmelerde yarı zamanlı, güvencesiz ve düşük ücret karşılığı çalışan kadınların birçoğu bu dönemde işsiz kaldılar. Ayrıca daha çok hizmet sektöründe çalışanların da kadınlar olduğu düşünüldüğünde bu sektördeki birçok işletmenin kapanması kadınların ücretli çalışmasına da ket vurmuş durumda." şeklinde konuştu.

Bu dönemde çocuk yaşta ve erken evlilikler için yapılan çalışmalardaki gerileme nedeniyle 2030 yılına kadar hedeflenen birçok çalışmanın gerisine düşüleceğinin de altını çizen Ağduk, "Bu dönemde engellenmesi planlanan 13 milyon çocuk yaşta ve erken evlilik engellenemeyecektir."ifadelerini kullandı.

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu hakkında;

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları Bursa'ya taşımak ve iş dünyasında Bursa'yı bu konuda örnek il olarak konumlandırmak üzere 2016 yılında Yeşim Tekstil, BUİKAD ve BUSİAD koordinatörlüğünde kuruldu.

BM Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Bursa Platformunda, farklı sektörlerden 33WEPs (Kadının Güçlenmesi İlkeleri) imzacısı firma yer alıyor.

Platform, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla ilgili paydaşları bir araya getirerek firmalar arası öğrenme süreçlerini desteklemek, kadının güçlenmesi prensiplerinin ülke çapında yayılımını sağlamak, iş dünyası olarak aile içi şiddete karşı ortak bir politika geliştirmek ve böylelikle de etkiyi arttırmak üzere çalışmalar yürütüyor. - BURSA

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:17 Kaynak: İHA


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