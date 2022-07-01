Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı - Son Dakika
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Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı

01.07.2022 20:43

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kadın tacize uğradığını iddia ederek yardım istedi. Olaya dahil olan çevredeki vatandaşlar taciz şüphelisi ve kadının kocası olduğunu söyleyen adamla tartışmaya başladı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu tarafların arkadaş olduğu ve bir konuda tartıştığı, bunun sonucunda ise kadının kurtulmak için taciz iddiasını ortaya attığı ortaya çıktı.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir kadın, yol ortasında ağlayarak çevredekilerden yardım istedi ve tacize uğradığını söyledi.

KOCASI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Çevredeki vatandaşların yardım etmeye ve sakinleştirilmeye çalıştığı esnada kendisini taciz ettiğini söylediği kişi gelerek kadının kocası olduğunu öne sürdü. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Zaman zaman kavgaya dönen tartışma polisin araya girip tarafları karakola götürmesi ile son buldu.

KURTULMAK İÇİN TACİZ BAHANESİ ÜRETMİŞ

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmada taciz olayının gerçeği yansıtmadığı tarafların başka bir konu yüzünden tartıştığı ve arkadaş olduğu, kadının o esnada kurtulmak için taciz bahanesi ürettiği ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Arnavutköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadının 'taciz etti' iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı - Son Dakika
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