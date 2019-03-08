Kadınlar Bando Eşliğinde Yürüdü

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Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti

Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık