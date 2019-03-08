Son Dakika Haberleri: Kadınlar Bando Eşliğinde Yürüdü

Kadınlar Bando Eşliğinde Yürüdü

2 saat önce

Sivas'ta çeşitli kadın derneklerin oluşturduğu bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri sundu.

Sivas'ta çeşitli kadın derneklerin oluşturduğu bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri sundu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi önünde toplanan kadın bando takımı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü. Bando takımına, ellerinde çeşitli dövizler ve kadına şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan aralarında erkek öğrencilerin de bulunduğu grup eşlik etti. Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup, daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

12 kadın derneğinden oluşan Sivas Kadın Platformu üyeleri adına açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, yasalarda olan hakları kadınların kullanamadığını savundu.

Kadın hakları için mücadele içerisinde olduklarını belirten Yanalak, "Bir ülkenin gelişip çağdaşlaşması için kadın ve erkek eşitliği sağlanmalıdır. Kadınlar ülkenin yönetimindeki karar mekanizmalarında erkekler ile eşit sayıda temsil edilmelidir." dedi.

Türkiye'de kadın belediye başkanı oranının yüzde 2,9 olduğunu aktaran Yanalak, "Kadınlar olarak haklarımızı istiyoruz. Ülkemizde 81 ilimizin en az 40 tanesinde kadın vali olmalıdır. İlçelerimizdeki kaymakamların yüzde 50'si kadın olmalıdır. Erkek egemenliğiyle yönetilen kadınların yok sayıldığı bir yönetim sistemi değil, eşit sayıda temsil hakkı istiyoruz. Ancak o zaman kadına yönelik şiddet son bulacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri kadına şiddeti anlatan tiyatro gösterisi sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:51 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti

Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 17:00:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Bando Eşliğinde Yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]