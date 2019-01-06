Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: MenderesHakemler: Sami Özel, Yiğit Emre Şimşek, Serhat DülkerGündoğdu Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş 24, Marginean 24, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Fatmanur Karakaş 10, Sanem Gamze Zeren 1, Bensu Deniz Zereyak 2, Ervin 12, Sevgi Tonguç, Kübra YiğitBeşiktaş: Epoupa 14, Mitchell 41,...

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Salon: Menderes

Hakemler: Sami Özel, Yiğit Emre Şimşek, Serhat Dülker

Gündoğdu Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş 24, Marginean 24, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Fatmanur Karakaş 10, Sanem Gamze Zeren 1, Bensu Deniz Zereyak 2, Ervin 12, Sevgi Tonguç, Kübra Yiğit

Beşiktaş: Epoupa 14, Mitchell 41, Esra Erden Atacan 12, Bahar Çağlar 3, Kübra İmren Siyahdemir 5, Elif Bayram, Akhator 11, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Nisa Yalçın 2, Mircheva 5, Hilal Bayraktar, Bahar Yapar

1. Periyot: 21-12

Devre: 42-48

3. Periyot: 63-75

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve ilk yarının son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 95-82 yendi.

Bu arada, karşılaşma, saniye göstergelerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle 11 dakikalık gecikmeyle başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Emre Şimşek, Adana, basketbol, Spor
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