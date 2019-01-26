Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Servet TazegülHakemler: İbrahim Altıntaş, Uygar Kurt, Muhammed Murat ZaferMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Melis Talay 3, Petronyte 8, Sasa Cado 13, Walker 22, Burcu Çiğil, Anderson 4BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 7, Büşra Akbaş 13, Krivacevic 9, Williams 22, Melis...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uygar Kurt, Muhammed Murat Zafer

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Melis Talay 3, Petronyte 8, Sasa Cado 13, Walker 22, Burcu Çiğil, Anderson 4

BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 7, Büşra Akbaş 13, Krivacevic 9, Williams 22, Melis Gülcan 6, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 2, Aylin Darınç

1. Periyot: 23-22

Devre: 38-37

3. Periyot: 55-59

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 75-61 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Muhammed Murat, İbrahim Altıntaş, Büyükşehir Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı Everton, Crystal Palace'ın Cenk Tosun İçin Yaptığı Teklifi Reddetti

Çaykur Rizespor'un Borcu 96 Milyon TL Fenerbahçeli Victor Moses, Takımla İlk Antrenmanına Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:11:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]