Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: Servet TazegülHakemler: İbrahim Altıntaş, Uygar Kurt, Muhammed Murat ZaferMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Melis Talay 3, Petronyte 8, Sasa Cado 13, Walker 22, Burcu Çiğil, Anderson 4BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 7, Büşra Akbaş 13, Krivacevic 9, Williams 22, Melis...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş
, Uygar Kurt, Muhammed Murat
Zafer Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın 11, Melis Talay 3, Petronyte 8, Sasa
Cado 13, Walker 22, Burcu Çiğil, Anderson 4
BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır
Turgut 7, Büşra Akbaş 13, Krivacevic 9, Williams
22, Melis Gülcan 6, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 2, Aylin Darınç
1. Periyot: 23-22
Devre: 38-37
3. Periyot: 55-59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 75-61 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:51 Kaynak: AA
Beşiktaş, Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Everton, Crystal Palace'ın Cenk Tosun İçin Yaptığı Teklifi Reddetti
Çaykur Rizespor'un Borcu 96 Milyon TL
Fenerbahçeli Victor Moses, Takımla İlk Antrenmanına Çıktı