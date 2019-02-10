Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

35 dakika önce

Salon: MenderesHakemler: Önder Yılmaz, Benhür İrcel, Alican AlıcıGündoğdu Adana Basketbol: Boyd 15, Manolya Kurtulmuş 6, Marginean 13, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Bouthors 4, Fatmanur Karakaş 3, Sanem Gamze Zeren 22, Stafford 11Bellona Kayseri Basketbol: Sims 21, Meryem Gültekin, Ezgi Manlacı 6,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Menderes

Hakemler: Önder Yılmaz, Benhür İrcel, Alican Alıcı

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 15, Manolya Kurtulmuş 6, Marginean 13, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Bouthors 4, Fatmanur Karakaş 3, Sanem Gamze Zeren 22, Stafford 11

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 21, Meryem Gültekin, Ezgi Manlacı 6, Aysu Yararbaş Yılmaz, Miljkovic, Ivankovic 24, Gizem Sezer 6, Gamze Takmaz, Melike Tuğba Oral 7, Ibekwe 19

1. periyot: 18-19

Devre: 29-43

3. periyot: 45-68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 83-77 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:31 Kaynak: AA

Spor
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