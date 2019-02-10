Salon: Menderes
Hakemler: Önder Yılmaz
, Benhür İrcel, Alican Alıcı Gündoğdu Adana
Basketbol: Boyd 15, Manolya Kurtulmuş 6, Marginean 13, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Bouthors 4, Fatmanur Karakaş 3, Sanem Gamze Zeren 22, Stafford 11 Bellona Kayseri
Basketbol: Sims 21, Meryem Gültekin
, Ezgi Manlacı 6, Aysu Yararbaş Yılmaz, Miljkovic, Ivankovic 24, Gizem Sezer
6, Gamze Takmaz
, Melike Tuğba Oral 7, Ibekwe 19
1. periyot: 18-19
Devre: 29-43
3. periyot: 45-68
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 83-77 yendi.