Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: MenderesHakemler: Sami Özel, Yiğit Gönültaş, İzel Deniz PehlivanGündoğdu Adana Basketbol: Boyd 12, Marginean 16, Fatmanur Karakaş 14, Sanem Gamze Zeren 13, Stafford 18, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Bouthours, Sevgi TonguçGalatasaray: Sinem Ataş 12, Işıl Alben 14, Abdi 11, Macaulay 16,...

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Salon: Menderes

Hakemler: Sami Özel, Yiğit Gönültaş, İzel Deniz Pehlivan

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 12, Marginean 16, Fatmanur Karakaş 14, Sanem Gamze Zeren 13, Stafford 18, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Bouthours, Sevgi Tonguç

Galatasaray: Sinem Ataş 12, Işıl Alben 14, Abdi 11, Macaulay 16, Jefferson 4, Eda Şahin, Şerife Alperi Onar 14, İrem Naz Topuz, Nazlı Bircan Gökdemir 2, İnci Güçlü, Monika 17, Sude Yılmaz 4

1. Periyot: 21-27

Devre: 37-46

3. Periyot: 62-73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 94-80 yendi.

Öte yandan, skor tabelasının 2. dakikada arızalanması nedeniyle karşılaşma yaklaşık 20 dakika durdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:16 Kaynak: AA

Spor
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