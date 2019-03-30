Salon: Kocaeli
Atatürk
Hakemler: Tahsin Kuzu
, Umut Özgün Ergün, Mustafa Candemir Tabak İzmit
Belediyespor: Melek Yusufoğlu 8, Ferda Yıldız 2, White 8, Melike Bakırcıoğlu
2, Marina
Baş 13, Hart 4, Emel Sığırcı 4, Gizem Yavuz 6 Fenerbahçe
: Ayşe Cora
4, Merve Arı
, Birsel Vardarlı
Demirmen 2, Vaughn 19, Plum 16, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez
10, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş 2, Hartley 7, Esra Ural Topuz 9
1. Periyot: 10-15
Devre: 17-39
3. Periyot: 29-58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 78-47 yendi.