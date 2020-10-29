Kadınlar denizde bayrak açıp, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bir grup kadın, denizde Türk bayrağı açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Finike'de bir grup kadın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için plajda bir araya geldi. Önce plajda bayrak açan kadınlar daha sonra serin hava ve rüzgara aldırmadan denize girdi. Atatürk resminin bulunduğu Türk bayraklı posteri açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan kadınlar, önce 'Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk kadını' diye bağırdı, daha sonra da İzmir Marşı'nı okuyarak etkinliği tamamladı.