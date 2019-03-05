Son Dakika Haberleri: Kadınlar İçin Farkındalık Oluşturacak Sergi

Kadınlar İçin Farkındalık Oluşturacak Sergi

1 saat önce

Nişantaşı Üniversitesi, Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturacak "Kadının Sanata Yansıması" isimli bir sergi düzenlenecek.

Kadınlar İçin Farkındalık Oluşturacak Sergi, System.String[]
Nişantaşı Üniversitesi, Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturacak "Kadının Sanata Yansıması" isimli bir sergi düzenlenecek.

Nişantaşı Üniversitesi, Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddetin son bulması, kadının güçlenmesi, cinsiyet eşitliğinin toplumun her kesimine yayılmasını vurgulayarak farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir sergi düzenleniyor.

Kadın ve sanat alanına yönelik çok yönlü etki alanı da yaratacak "Kadının Sanata Yansıması" isimli sergi, Nişantaşı Üniversitesi'nden Doç. Dr. Göknur Akçadağ'ın proje koordinatörlüğünde organize ediliyor.

Serginin açılışının ardından Sirene-Acapella Çok Sesli Kadın Korosu "Kadın Hikayeleri" temalı bir konser vererek, 8 Mart'a özel kurgulanan repertuarı sahneye taşıyacaklar. Öte yandan serginin onur sanatçısı Prof. Dr. Tomur Atagök'e, Nişantaşı Üniversitesi tarafından kadına yönelik projelere öncülük etmiş olmasından dolayı ödül verilecek.

Sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü de Nişantaşı Üniversitesi'nde burslu okuyan öğrencilere destek olarak aktarılacaktır.

8 Mart'ta başlayacak olan "Kadının Sanata Yansıması" sergisi, 12 Mart 2019 tarihine kadar Nişantaşı Üniversitesi'nde ziyaret edilebilir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:20 Kaynak: DHA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Nişantaşı Üniversitesi, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poz Veren Yaşlı Kadını, Dalgalar Götürdü! Olay Anı Kamerada Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı

Hindistan Ordusunun, Savaş Çıkması Durumunda 10 Gün Yetecek Kadar Cephanesi Var Konya'da 65 Milyon Dolar Yatırımla Silah Fabrikası Kurulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:59:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar İçin Farkındalık Oluşturacak Sergi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]