Son Dakika Haberleri: Kadınlar İçin Finansal Okuryazarlık Seminerleri Yaygınlaştırılacak

Kadınlar İçin Finansal Okuryazarlık Seminerleri Yaygınlaştırılacak

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınlara yönelik finansal okuryazarlık seminerlerinin 81 ile yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Kadınlar İçin Finansal Okuryazarlık Seminerleri Yaygınlaştırılacak, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınlara yönelik finansal okuryazarlık seminerlerinin 81 ile yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Finansal Okuryazarlık seminerlerinin yaygınlaştırılacağını belirterek, "20 ilde gerçekleştirilecek seminerlerde finansal okuryazarlık eğitici eğitimi alan personel görev alacak. Amacımız bu seminerleri 81 ilde yaygınlaştırmak." ifadelerini kullandı.

Kadınlara yönelik tasarruf ve yatırım gibi ekonomik konularda farkındalık oluşturmanın önemine işaret eden Selçuk, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen seminerlerin 2018-2023 yılları Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yapıldığını aktardı.

Selçuk, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilen bölümde de İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) temsilcileri ile iş birliği yapıldığını ifade etti.

Geçen yıl 23 ilde gerçekleştirilen seminerlere 7 bin 100 kişinin katıldığı bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, eğiticilere yönelik eğitimin 9 Nisan'da Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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