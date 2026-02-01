Kadınlar Kooperatifi ile Umut Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadınlar Kooperatifi ile Umut Oluyor

01.02.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası kurulan 'Ninemin Sandığı' kooperatifi, kadınlara meslek öğreterek destek sağlıyor.

GAZİANTEP'te Kızılay Göç Merkezi'nde usta öğretici olan Filiz Özçelik, 9 usta öğretici arkadaşı ile birlikte 6 Şubat depremlerinde başlattıkları yardım kampanyasının ardından kurdukları kooperatifle kadınlara umut oldu. Özçelik, yardım kampanyalarını kurumsallaştırarak kooperatif haline getirdiklerini söyledi.

Kızılay Göç Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışan Filiz Özçelik ve 9 usta öğretici arkadaşı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere yardım etmek için kollarını sıvadı. Göç merkezinde ürettikleri kıyafet ve tekstil ürünlerini depremzedelere ulaştıran Özçelik ve arkadaşları, daha fazla insana yardım ulaştırmak için kooperatifleşme kararı aldı. 'Ninemin Sandığı' adıyla kurulan kadın kooperatifi, 63 kursiyere ulaştı. Kursiyerlere; çini, sedef, biçki dikiş, oyuncak bebek üretimi gibi meslekler öğretildi. Kadın kursiyerler burada ürettikleri el emeği ürünlerinin bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıp bir kısmını da satıp para kazanarak aile ekonomilerine destek sağlıyorlar.

'50-60 KURSİYERLE SAHADAYDIK'

Ninemin Sandığı Kadın Kooperatifi kurucusu ve yöneticisi Özçelik, "Biz Gaziantep'te kırsal bir mahallede usta öğretici olarak Kızılay Göç Merkezinde görev yapıyorduk. Yollarımız arkadaşlarımızla orada kesişti. İşe başladıktan çok kısa bir süre sonra 6 Şubat depremini birlikte yaşadık. Birbirimize dayanışmamız ve iş bölümlerimizle inanılmaz bir ekip olduk. 'Neden bunu daha ileriye taşıyıp hedeflerimize ulaşmayalım ki' dedik. Bu yola 9 usta öğretici arkadaşımızla birlikte çıktık. Depremde yardığım ettiğimiz insanlar çok zor durumdalardı. Konteynerlerde yaşadıkları için çok fazla şeylere ihtiyaçları vardı; havlu, iç çamaşırı, nevresim, kıyafet, tekstil ürünleri gibi. Hiçbir kar gözetmeksizin ekip işiyle bu sürecin içine girdik. O süreçte yaklaşık 50-60 kursiyerle sahadaydık. Haftalarca üretim yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştık" diye konuştu.

KOOPERATİF İSMİNİN DE BİR HİKAYESİ VAR

Kooperatif isimlerinin, bir yarışmada derece aldıkları ninelerinin masa örtüsünden çıktığını söyleyen Filiz Özçelik, "Kooperatifleşme sürecimizi ekibimizle başardık. O süreçten sonra birbirimizi bırakmadık. Bir yandan depremzede vatandaşlara yardım götürdük bir yandan sürekli üretim yaptık. Daha çok yetkili kişilerle görüşünce bize bir kooperatif kurmamızı önerdiler, yola bu şekilde çıktık. Kooperatifimizin isminin de bir hikayesi var. Arkadaşımızın ninesinin 50 yıllık bir masa örtüsü vardı. O sırada da Ankara'da büyük bir yarışma düzenlendi. Kızılay ekibi olarak biz de buraya katıldık. O örtüyü tasarıma dönüştürdük. Kıyafet tasarımı yaptık bu örtüden. Ankara'da bu elbisemiz derece aldı. Ninemin sandığı bu şekilde çıktı. Kendimizi ilk bununla derece alıp ifade ettiğimiz için kooperatifimizin ismi de böyle oldu" ifadelerini kullandı.

'YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞI YAPILIYOR'

Kursiyerlerin 1 yıllık eğitimin ardından alanlarında uzman kişilere dönüştürüldüğünü ve istemeleri durumunda kendi iş yerlerini de açabileceklerini belirten Özçelik, "Kooperatifimiz 9 ortaktan oluşuyor. Şu anda 63 civarı kursiyerimiz var, 21 tane de tedarikçimiz var. Ekibimiz çok daha geniş aslında. Birbirinden farklı alanlarımız var; çini, sedef, biçki dikiş, oyuncak bebek üretimi gibi. Önce bunların eğitimlerini veriyoruz. Sonra da üzerinde çalışıp kendilerine kazanç sağlamlarına destek oluyoruz. Kursiyerlerimizin ürünlerini yurt içi ve yurt dışında satışlarını yapıyoruz. Kursiyerlerimizin ürün satışlarını da kooperatif olarak biz destekliyoruz" dedi.

'ALDIĞIM PARA İLE AİLE BÜTÇESİNE KATKI SUNUYORUM'

Kooperatife geldikten sonra kendisini daha çok geliştirdiğini kazancı ile evinin geçimine destek olduğunu söyleyen kursiyer Zeliha Özkan, "Biçki dikiş, nakış, örgü alanlarında çalışıyorum. Yıllardır yapıyorum. Severek çalışıyorum burada. Kooperatife de geldik daha çok geliştirdik kendimizi. Yoldan geçerken kooperatif yazısını gördüm. Yaptığım ürünleri göstermek ihtiyacı duydum. Filiz Hanım bana çok yardımcı oldu. Birbirimize destek olduk. Herkes birbirine bir şeyler öğretti. Burada olmak çok güzel bir şey. Kazancım da oluyor. Buradan aldığım para ile aile bütçesine katkı da sunuyorum" diye konuştu.

Kursiyer kadın girişimci Deniz Uçer'in oğlu Muhammed Beytullah Uçer ise kursa annesiyle birlikte geldiğini, annesi üretim yaparken kendisinin de ders çalıştığını ve annesinin para kazanıp kendisine hediye almasından dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

Haber: Nuray UZATMAZ- Kamera: Ahmet ATMACA-

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Kooperatifi ile Umut Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
İşte futbol bu Galibiyet 9010’da geldi İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler
ABD’de federal hükümet kısmi olarak kapandı ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
08:16
ABD bugün İran’a saldıracak mı Trump’tan son dakika açıklaması geldi
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
07:46
Türkiye, Suriye’den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:52:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Kooperatifi ile Umut Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.