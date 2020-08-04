Kadınlar, Murat Övüncü eylem alanından kovdu - Son Dakika

Kadınlar, Murat Övüncü eylem alanından kovdu

Murat Övünç kadınların eyleminde istenmeyince kriz çıktı

Kadınların eylemine katılan Murat Övünç, kadınlara hakaret edip gitti

MUĞLA - Bodrum'da İstanbul Sözleşmesi eylemine gelen sosyal medya fenomeni Murat Övünç, daha önce yaptığı açıklamalar sebebiyle kadınlar tarafından eylem alanında istenmedi. Övünç ise kendisini alanda istemeyen kadınlara "O 2 yıl önceydi. Cahil." diyerek alandan uzaklaştı.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma tartışmaları sürerken Bodrum'da "Eşitlik İçin Bodrum Kadın Platformu"nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, sözleşmeden çıkılmasına karşı oturma eylemi yaptı.

Murat Övünç alanda istenmedi

Eylem esnasında meydandan lüks bir araçla geçen sosyal medya fenomeni Murat Övünç, eylemi görüp alana gelmek istedi. Eylemciler ise Murat Övünç'ün daha önce kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle Övünç'ü alanda istemedi.

Murat Övünç kadınlara "cahil" dedi

Eylemcilerden Cihan Aydın Bozkurt isimli bir kadınla tartışan Övünç, eylemcilere tepki gösterip alandan ayrıldı. Övünç, "Yanılıyorsunuz. 2 yıl önceydi o. 2 yıl. Cahil. 2 yıl önceki konuşmamı yeni yayınlanmış gibi anlattılar burada. Böyle cahil insanlar bunlara inanıyor işte."diye bağırdıktan sonra aracın ön yolcu koltuğuna bindi. Araç sonra hızla meydandan uzaklaştı.

Oturma eylemi sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Cihan Aydın Bozkurt, şunları dile getirdi: "Murat Övünç, bu eylem üzerinden kendisini aklayamaz. Kadınlar şiddete uğrarken onu n söylediği her şeyi biliyorum. Bunu 2 yıl önce söyledim diyerek aklayamaz. Bunun hiçbir şekilde pişmanlığı olmaz. Öncelikle tutumunun değişmesi gerekiyor, buraya katılarak olmuyor. Kendisini aklamaya geldi."

Yeşim Salkıma Küfür etti

Öte yandan Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.