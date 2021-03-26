Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı - Son Dakika

Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı

26.03.2021 19:30
Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz yıl yıkılan 'Kadınlar Pazarı'nın yerine yenisini yapmak üzere bugün temel atma töreni gerçekleştirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz yıl yıkılan 'Kadınlar Pazarı'nın yerine yenisini yapmak üzere bugün temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile çok sayıda davetli katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Burası Trabzon'un kalbinde çok önemli bir noktada, tarihi anlamda da kıymetli bir destinasyon. Uzun yıllar boyunca Trabzon'da kadınlar pazarı olarak bilinen ve neredeyse hepimizin bir şekilde gelip alışveriş yaptığı çok özel bir mekandı. Tabi süreç içerisinde eskidi, yıprandı artık bu yükü taşıyamaz duruma geldi. ve bizden önce Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun döneminde yenilenmesiyle ilgili adımlar atıldı, projelendirildi hatta ihalesi de yapıldı ancak işe başlanmadı. Biz devraldık ve ardından da bu işi süratle realize etme yoluna gittik. Bu kapsamda önce alanı boşalttık. Esnafımızı yeni yerlere yerleştirdik, ardından da titiz bir çalışma başlattık" diye konuştu.

Projenin temel seviyesine gelmesinin neredeyse bir seneyi bulduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Uzun sürmesinin çeşitli sebepleri var ama bunların en başında gelen ciddi bir zemin iyileştirmesi yaptık. Burası eskiden denizin ulaştığı bir alandı ve çok ciddi bir zemin problemi vardı. Ama ondan daha da önemlisi, bizi asıl geciktiren Roma döneminden kalma tarihi iskeleyi görüyorsunuz. Bunun gibi bu alanda olabilecek birtakım tarihi eserlerin de herhangi bir zarar görmemesi ve gelecek nesillere ulaşılabilmesi adına çoğu kere Müze Müdürlüğü ile beraber bazen aylarca bekleyerek titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Burada ortaya çıkan tarihi kalıntılar, Büyükşehir Belediyemiz tarafından muhafaza altına alınacak ve bundan sonraki nesillere de aktarılacak. Şimdi artık belli bir seviyeye geldik. Bundan sonra süreç çok daha hızlı gidecek ve inşallah önümüzdeki yıl bu aya varmadan hedefimiz, burada çok modern ama aynı zamanda tarihi özelliğini de koruyan bu hizmeti ortaya koymak ve hizmete açmak olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve tüm davetliler, dualarla 'Kadınlar Pazarı'nın temel atma törenini gerçekleştirdi. - TRABZON

Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı
Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı
Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı
Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı
Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı

Murat Zorluoğlu, Ortahisar, AK Parti, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı - Son Dakika


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